Türkiye'de sadece 4 camide raylı minber var

Yapım tarihleri ile bağlantılı olarak kentin gelişiminin izlenmesine imkan sağlayan kentin vazgeçilmez mimari değerlerinden asırlık tarihi camiler, farkı yapı ve özellikleriyle ön plana çıkıyor. Hemen hemen hepsinin yapımında kesme taş kullanılan tarihi camiler, plan ve süsleme bakımından da birbirinden farklı olarak inşa edilmesiyle dikkat çekiyor.





Raylı minberleriyle dikkat çeken tarihi camilerden olan Boyacı Camii, Şirvani Camii, Ömeriye Camii ve Ahmet Çelebi Camii, alandan tasarruf etmek amacıyla duvara gömme olarak tasarlanan minberleriyle ilgi çekiyor.