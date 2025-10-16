Türkiye'de son 24 saatte en fazla yağış düşen ikinci şehir Samsun oldu

Samsun’da dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, bugün de etkili olurken, son 24 saatte Türkiye genelinde en çok yağış düşen 2’nci il Samsun oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından ’kuvvetli yağış’ uyarılarının yapıldığı Samsun ve çevresinde yağışlar dün akşam saatlerinden itibaren etkili oluyor. Zaman zaman etkisini artıran yağışlar su birikintileri oluştururken, gündelik hayatı da olumsuz etkiliyor.
MGM tarafından kuvvetli yağışlarla ilgili olarak yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, Samsun, Sinop, Ordu ve Kastamonu çevreleri ile Amasya, Tokat ve Çorum’un kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların; Samsun’un batı kıyısı ile Sinop’un doğu kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor" ifadeleri kullanıldı.
Ayrıca MGM tarafından paylaşılan toplam yağış verilerine göre günün ilk ışıklarına kadar son 24 saatte ülke genelinde en çok yağış metrekareye 49,6 kilo ile İstanbul’a düştü. Ardından 25,4 kilo ile Samsun gelirken, Sinop, Kocaeli ve Sakarya’da bu illeri takip etti. En çok yağış düşen 10 bölge arasında Samsun’un Bafra, Çarşamba, Yakakent ve İlkadım’ın yer alması ise dikkat çekti.
Sağanak yağışların Samsun’da bugün ve yarın etkili olması tahmin edilirken, cumartesi günü yağışların ara vermesi, pazar gününden itibaren de yeniden sağanağın etkili olması bekleniyor.