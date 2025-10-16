Türkiye'de son 24 saatte en fazla yağış düşen ikinci şehir Samsun oldu

Ayrıca MGM tarafından paylaşılan toplam yağış verilerine göre günün ilk ışıklarına kadar son 24 saatte ülke genelinde en çok yağış metrekareye 49,6 kilo ile İstanbul’a düştü. Ardından 25,4 kilo ile Samsun gelirken, Sinop, Kocaeli ve Sakarya’da bu illeri takip etti. En çok yağış düşen 10 bölge arasında Samsun’un Bafra, Çarşamba, Yakakent ve İlkadım’ın yer alması ise dikkat çekti.



