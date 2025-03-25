Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ardahan
Türkiye'nin en soğuk yeri: Termometreler eksi 15,5 dereceyi gösterdi

Türkiye'nin en soğuk yeri: Termometreler eksi 15,5 dereceyi gösterdi

10:5825/03/2025, Salı
IHA
Sonraki haber

Ardahan'da kar yağışlarının ardından dondurucu soğuklar etkili oldu. Bölgenin en soğuk ilçesi eksi 15,5 dereceyle Göle oldu. Kentte ağaçlar kırağı, akarsu ve dereler buz tuttu.

Ardahan'da etkili olan kar yağışı sonrası dondurucu soğuklar etkili oldu.

Kentin birçok ilçesinde soğuk hava, hayatı olumsuz etkiledi. 

Termometrelerin eksi 8,6 dereceyi gösterdiği kent merkezinde; otomobil camları buz tuttu, ağaçlarda kırağı oluştu, nehirlerin de bazı bölümleri dondu.

Barış Ateş kar yağışının ardından soğukların başladığını söyleyerek, "Şu anda mart ayı içerisindeyiz. Halen daha etraf karla kaplı, ağaçlar kırağı tutmuş. Mart ayı olmasına rağmen soğukla mücadelemiz devam ediyor" dedi.

#Ardahan
#Göle
#Türkiye

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kadir gecesi bugün mü, yarın mı? 2025 Diyanet Kadir gecesi tarihi