Türkiye’nin en zorlu yolunda kritik operasyon: Metrelerce kar ve çığ riskiyle mücadele ediyorlar

"Metrelerce kar ve çığ riskiyle mücadele"





Gündüz saatlerinde eriyen karın çığ riskini artırması ve hava sıcaklığının düşmesiyle donan kar kütlelerinin iş makineleriyle daha rahat kesilebilmesi nedeniyle ekipler mesaiyi geceye kaydırdı. İş makinelerinin ışıkları altında, zorlu hava şartlarına ve dondurucu soğuğa karşı mücadele eden operatörler, yolu en kısa sürede ulaşıma açmak için yoğun çaba sarf ediyor.