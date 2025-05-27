Üç gün önce kaybolan 10 yaşındaki otizmli Onurcan 500 kişilik ekiple aranıyor

Araban Kaymakamı Özgür İşçimen, hem havadan hem karadan arama tarama faaliyetlerinin devam ettiğini ifade ederek, “Arama faaliyetlerimiz kesintisiz devam etmektedir. Biz olayı haber alır almaz AFAD İl Müdürlüğümüz ve çevre illerden destek alarak, arama çalışmalarına dahil ettik. 500'ün üzerinde profesyonel ekiple arama tarama faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda gönüllü hemşehrilerimizin de katılımı ile sahada çalışan personelin sayısı bini geçmektedir. Dron ve iz takip özelliğine sahip köpeklerimiz ile de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çocuğumuzun Fırat Nehri'ne düşmüş olabilme ihtimaline karşı uzmanlarımız orada da çalışmalar sürdürüyor'" diye konuştu.







































































