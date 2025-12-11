Yeni Şafak
Üç ürün daha piyasadan toplatılıyor: Bakanlık markaları tek tek ifşa etti

12:0311/12/2025, Perşembe
Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin güvenliğini tehdit eden ürün ve firmalara karşı denetimlerini sürdürüyor. Halk sağlığını riske atan 3 ürün daha Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) listesine ekledi. Evinizde bu ürünler varsa dikkat!

Ticaret Bakanlığı, insan sağlığını tehdit eden ürünlere karşı denetimlerini sürdürüyor. 81 ilde yapılan kontrollerde uygunsuz bulunan ürünler ve markaları kamuoyuyla paylaşılıyor.

Çocuk pantolonu

"Alkano" marka çocuk pantolonun beldeki ipi sorunlu bulundu. Kordon ve büzme iplerinin standarda aykırı olduğu belirtilirken, ürünün "yaralanma" riski taşıdığı belirtildi.



Emzik askısı

Yasaklama kararı verilen bir başka ürün ise bebeklere yönelik emzik bağlayıcı oldu. Tedi'de satılan emzik askısının boyunun uzun olduğu ve "boğulma" riski taşıdığı belirtildi.

Anahtarlık

Piyasadan toplatılma kararı verilen bir diğer ürün ise pelüş oyuncak oldu. "Kızılkaya" marka "Flamingo Figürlü Pelüş Anahtarlık"ın "boğulma" riski taşıdığı duyuruldu.

