Umreye gidebilmek için sattığı engelli aracını arkadaşları alıp hediye etti

Arkadaşlarının jestine karşın çok duygulandığını ifade eden Yoldaş, “Yaklaşık 6 ay önce rabbim umreye gitmeyi nasip etti. Bunun için bir şey yapmak gerekiyordu. Ben de bana ait olan bir engelli aracım vardı, onu da Almanya'dan göndermişlerdi hayırseverler. Onlardan Allah razı olsun. Onu sattım umreye gittim. Döndükten sonra Şeyhmus arkadaşımla karşılaştırdık. Normalde görmem çok yoğun çalışıyor. Ona durumu anlatınca ‘ben sana alacağım' dedi. Kurban Bayramı'ndan hemen sonra, engelli aracı alıp bana hediye ettiler. İyi insanlarla arkadaş olmak lazım. İyiliği de yaymak lazım. Allah için yapılan her şeyi Allah geri veriyor ve Allah'tan istemek lazım” dedi.