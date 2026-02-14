Yeni Şafak
Üniversitelerde derebeylik kurdular

04:0014/02/2026, Cumartesi
Yeni Şafak Gazetesi'nin 14 Şubat 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 14 Şubat 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

13 milyar dolarlık yatırım çektik

Türkiye'ye gelen uluslararası doğrudan yatırımlar 2025'te yıllık bazda yüzde 12,2 artarak 13,1 milyar dolar oldu. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Türkiye'nin güçlü üretim altyapısı, yetkin insan kaynağı ve stratejik konumuna dikkat çekerek, "Bugün yalnızca bölgemizin değil, 'dünyanın bağlantı noktası' olarak küresel yatırımcılar için ülkemizin cazibesini artırmaya devam edeceğiz" dedi.

Üniversitelerde derebeylik kurdular: Duran denklem dışı kalır

Boğaziçi Üniversitesi’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversiteleri ideolojilerinin arkabahçesi olarak görenler bulunduğunu belirterek, “Üniversitelerde derebeylik kuranlar, imtiyazlarını kaybetmek istemiyor. Türkiye’nin normalleşmesi, sanatın çeşitlenmesi, bu kesimlerin işine gelmiyor" dedi.

Aslan'dan zirve farkı

Süper Lig'de sahasında Eyüpspor'u konuk eden G.Saray; Yunus, İcardi (3) ve Onguene (k.k.) ile sonuca gitti. Üst üste 4. galibiyetini alan Aslan, takipçisi F.Bahçe ile farkı, maç fazlasıyla 6 yaptı.

