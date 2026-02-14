Üniversitelerde derebeylik kurdular

13 milyar dolarlık yatırım çektik

Türkiye'ye gelen uluslararası doğrudan yatırımlar 2025'te yıllık bazda yüzde 12,2 artarak 13,1 milyar dolar oldu. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Türkiye'nin güçlü üretim altyapısı, yetkin insan kaynağı ve stratejik konumuna dikkat çekerek, "Bugün yalnızca bölgemizin değil, 'dünyanın bağlantı noktası' olarak küresel yatırımcılar için ülkemizin cazibesini artırmaya devam edeceğiz" dedi.