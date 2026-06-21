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Ünlü çay markalarında büyük sahtekarlık: Bakanlık tek tek ifşa etti

Ünlü çay markalarında büyük sahtekarlık: Bakanlık tek tek ifşa etti

14:3121/06/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdalara ilişkin güncel listeyi kamuoyu ile paylaştı. Listede bu kez vatandaşların günlük hayatta tükettiği bilindik siyah çay markalarının laboratuvar analizlerinde, insan sağlığını doğrudan tehlikeye atan yasaklı maddeler tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde hile yapan markaları ifşa ettiği listeyi güncelledi.

Bakanlığın yayımladığı 18 Haziran 2026 tarihli listeye göre, iki çay markasının ürünlerinin insan sağlığını tehdit ettiği tespit edildi.

Çaya kimyasal boya katmışlar

Yapılan laboratuvar incelemeleri sonucunda, Tirebolu Çaysan've Ada Çay'a ait markalı demlik poşet çay ürünlerinde, gıdada kullanımı yasak olan renklendirici kimyasal boya tespit edildi.

Firmaların bu yasadışı yönteme, kalitesiz veya bayat çayları gizlemek ve çayın sıcak suda anında koyu bir dem rengi vermesini sağlamak amacıyla başvurduğu belirtildi.

Uzmanlar, tüketicileri uyararak soğuk suya atıldığında hemen rengini salan çaylardan uzak durmaları ve aldıkları ürünleri Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden kontrol etmeleri gerektiğini vurguladı.

#çay
#hileli gıda
#Tarım ve Orman Bakanlığı
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