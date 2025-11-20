Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Erzurum
Ünlü şeflerin vazgeçilmez lezzeti: Erzurumluların 'beyaz altını' dünyayı fethediyor

Ünlü şeflerin vazgeçilmez lezzeti: Erzurumluların 'beyaz altını' dünyayı fethediyor

09:2220/11/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber

Erzurum’un İspir ilçesinde yetiştirilen dünyaca ünlü İspir fasulyesi, artık sadece Türkiye’nin değil dünya mutfaklarının da gözdesi haline geldi. Ünlü şeflerin vazgeçilmez tercihi olan bu özel ürün, eşsiz aroması, kolay pişmesi ve kendine has lezzetiyle fark oluşturuyor.

Tamamen doğal yöntemlerle üretilen ve coğrafi işaret tesciline sahip İspir fasulyesi, hem kalite hem de lezzet bakımından rakip tanımıyor. Her yıl yüzlerce ton üretimi yapılan İspir fasulyesi, kilosu 350 ile 500 lira arasında alıcı buluyor.

Birçok ulusal ve uluslararası yemek programında tanıtılan İspir fasulyesi, Erzurum’un tarımsal zenginliğini dünyaya tanıtarak bölge ekonomisine de önemli katkı sağlıyor.

Erzurumluların "beyaz altını" olarak nitelendirdiği İspir fasulyesi, doğallığıyla olduğu kadar Erzurum’un bereketli topraklarının da simgesi haline geldi.

#Erzurum
#Beyaz Altın
#İspir
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KONYA’DAKİ TOKİ SOSYAL KONUTLARI ÖDEME PLANI NASIL OLACAK? TOKİ evleri peşinat ve 1+1, 2+1 aylık taksitleri ne kadar?