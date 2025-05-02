Uşak'ta sağanak ve dolu etkili oldu

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Sağanağın ardından etkili olan doluyla birlikte tarlalar ve sokaklar beyaza büründü.

1 /12 İlçede etkili olan sağanak nedeniyle bazı noktalarda su birikintileri oluştu, taşkınlar yaşandı.

Sokak ve caddelerde biriken yoğun su nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

2 /12 Sağanağın ardından etkili olan doluyla birlikte tarlalar ve sokaklar beyaza büründü.

Dolu kalınlığı yer yer yaklaşık 10 santimetreye ulaştı.

3 /12 Dolu yoğunluğunun olduğu bölgelerde Sivaslı Belediyesi ekipleri iş makineleriyle temizleme çalışması yaptı.





4 /12 İş makinelerinin temizlediği yolların kenarlarında dolu yığınlarının oluştuğu görüldü.





5 /12 Şiddetli dolu nedeniyle bazı tarlalarda ağaçlar ve ürünler zarar gördü.





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