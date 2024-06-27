Uzungöl Kapadokya'ya rakip oluyor: Dikkat çeken yenilik

Hep çift kişilik VİP olarak bir balon olsun istedik. Ayrıca bir de büyük balon getirdik. Hava şartları uymadığı için maalesef serbest uçuş yapamıyoruz. Ama bağlı uçuşa geçtikten sonra hava koşullarına göre en fazla 60 metreye kadar çıkabiliyoruz. Yerli ve yabancı turistlerimizi makul fiyatlarla birlikte hizmet vermeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.



