Uzungöl Kapadokya'ya rakip oluyor: Dikkat çeken yenilik

Trabzon'un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de artık Kapadokya'da görmeye alışık olduğumuz sıcak hava balonu keyfi yaşanabilecek. Uzungöl, bu yenilikle ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunarak bir ilke imza attı.
Kapadokya'dan getirilen sıcak hava balonunun hizmet vermeye başladığı Uzungöl'de yerli ve yabancı turistler doğa harikasını kuş bakışı izleyecek.Kapadokya ile özdeşleşen sıcak hava balonu aktivitesi Trabzon'un Çaykara ilçesindeki doğa harikası Uzungöl'e taşındı.
Uzungöllü genç girişimciler tarafından turizm merkezine getirilen 2 ve 15 kişilik balon yoğun bir ilgi ile karşılandı. Kapadokya'da hizmet veren bir şirket tarafından getirilen sıcak hava balonları yapılan denemelerin ardından uçuşlara başladı.
İpe bağlı uçuş gerçekleştiren balonlar yerden 60 metreye kadar yükseltilirken, balon aktivitesinde doğum günü, yıl dönümü ve evlilik teklifi gibi etkinliklerde yapılıyor.
Hava ve coğrafi şartlar nedeniyle balonla şuan serbest uçuş için imkanı sağlanamazken, deneme ve hava ölçümlerinin sürdüğü bildirildi.Kapadokya'dan gelen balon pilotu Hanife Özkan İntepe, Uzungöl'ün yere bağlı uçuşa daha uygun olduğunu belirterek serbest uçuş için deneme ve ölçümlerin sürdüğünü söyledi.
İntepe, “2 balon olarak geldik. Biri 12 kişilik diğeri ise 2 kişilik. Kapadokya'da serbest olarak başladığımız uçuşlara burada yere bağlı uçuş olarak start verdik. İlerleyen zamanlarda serbest uçuş için denemeler yapabileceğini düşünüyoruz. Şuan için bağlı, VİP ve sepet uçuş olarak hizmet vermeye başlayacağız.
Yerli ve yabancı misafirlerimizin şuan yoğun ilgisi ile karşılaşıyoruz. Havanın uygun olduğu zamanlarda uçuşlarımız günlük olarak devam ediyor. Şuan için havanın uygun olduğu zamanlar sabah ve akşam saatleri. Bunun için deneme ve ölçümlerimize devam ediyoruz.
Uygun zamanları yakaladığımızda start verip uçuş yapmayı planlıyoruz. Kapadokya tamamen kahverengi burası tamamen yeşilin birleştiği bir bölge. İnsanların bu deneyimi yaşamasını tavsiye ederim. Kapadokya'da yapılan şeylerin tamamının burada da yapılabileceğini ben öngörüyorum. Evlilik teklifleri, fotoğraf çekimi gibi. Burası bağlı uçuşa daha uygun” dedi.
“Balonu Uzungöl'e getirmek çocukluk hayalimdi”Girişimci Yetkin İnan ise çocukluk hayali olan sıcak hava balonunu Uzungöl'e getirdiği için mutlu olduğunu kaydederek “Sıcak hava balonu aslında benim çocukluktan hayallerimden birisiydi. Bu fikrimi arkadaşlarımla paylaştım onlarında kafasına yattı.
Karadeniz Bölgesi'ne çok farklı bir aktivite getireceğimize herkes çok inandı. Bir anda Kapadokya'ya gitme fikri aldık. Orada bir şirket ile birlikte görüştük. Kendisini Uzungöl'e davet ettik. Hava şartlarına beraber baktık. Ayrıntılı bir şekilde inceledik. Burada sıcak hava balonu olabileceğini düşündük. Aslında biz insanların ayağına Kapadokya'ya getirdik. 2 tane balon getirmeyi istedik.
Hep çift kişilik VİP olarak bir balon olsun istedik. Ayrıca bir de büyük balon getirdik. Hava şartları uymadığı için maalesef serbest uçuş yapamıyoruz. Ama bağlı uçuşa geçtikten sonra hava koşullarına göre en fazla 60 metreye kadar çıkabiliyoruz. Yerli ve yabancı turistlerimizi makul fiyatlarla birlikte hizmet vermeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.
Ahmet Duran ise Uzungöl'ün ülkenin önemli turizm destinasyonlarından biri olduğuna dikkat çekerek “Havasıyla, doğasıyla çok tercih edilen bir yer. Balon birçok bölgemizde olmayan özel bir etkinlik. Yerli ve yabancı turistler ülkenin turizminin katkı sağlayabilecek önemli bir proje. Ben bunun çok fazla tercih edileceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.