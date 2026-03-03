Van’da tarih ile dolunayın buluşması görsel şölen sundu

Doğu Anadolu’nun incisi Van’da akşam saatlerinde ufuk çizgisinden yükselen dolunay, kentin 2 bin 700 yıllık simgesi olan Van Kalesi ile bir araya gelerek mest eden görüntüler oluşturdu. Urartu Krallığı’na başkentlik yapmış olan kadim Tuşba topraklarında tarih ile gökyüzünün buluştuğu bu özel an, kentin doğal ve kültürel zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi.