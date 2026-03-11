Vatandaşa yedireceklerdi: 700 kilo bozuk ürün piyasaya sürülmeden imha edildi

Osmangazi ilçesinde Zabıta Müdürlüğü İş Yeri ve Çevre Sağlığı Denetim Birimi ile Osmangazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, bir işletmenin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden gerekli onay belgesi olmadan, ruhsatsız şekilde faaliyet gösterdiği tespit edildi.