Vatandaşa yedireceklerdi: 700 kilo bozuk ürün piyasaya sürülmeden imha edildi

13:4311/03/2026, Çarşamba
IHA
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, ruhsatsız faaliyet gösteren işletmede küflenip bozulan 700 kilogram sucuk ekiplerce imha edildi.

Osmangazi ilçesinde Zabıta Müdürlüğü İş Yeri ve Çevre Sağlığı Denetim Birimi ile Osmangazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, bir işletmenin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden gerekli onay belgesi olmadan, ruhsatsız şekilde faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Denetim kapsamında işletmede detaylı inceleme yapan ekipler, muhafaza şartlarını ve ürünlerin sağlık standartlarına uygunluğunu kontrol etti.

İncelemelerde işletmede bulunan sucuklarda küflenme ve bozulma olduğu belirlendi. 

Tüketilmesi sakıncalı olduğu tespit edilen yaklaşık 700 kilogram sucuk, ekipler gözetiminde imha edilerek piyasaya sürülmesi engellendi. 

Ayrıca ruhsatsız faaliyet gösterdiği belirlenen işletme hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde yasal işlem başlatıldı.

Özellikle gıda üretimi ve satışı yapan işletmelere yönelik gerçekleştirilen kontrollerde hijyen şartları, üretim standartları ve resmi izin belgeleri titizlikle inceleniyor.

#bursa
#bozuk gıda
#et
