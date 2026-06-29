Venezuela'daki çifte felaket sonrası uzman isimden Türkiye için 'ikiz deprem' uyarısı: Fay segmentleri incelenmeli

Türkiye'nin fay segmentlerindeki "ikiz deprem" riskinin haritalandırılması gerekliliği, Venezuela'da 39 saniye arayla yaşanan ve ülkeyi sarsan çifte felaketin ardından bir kez daha öncelikli gündem maddesi olarak öne çıktı. 6 Şubat Kahramanmaraş ile 2025 Sındırgı depremlerinde tecrübe edilen ve peş peşe gelen ana şokların yıkıcılığı dramatik şekilde artırdığını hatırlatan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve AFAD Deprem Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Venezuela'daki 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki sarsıntıların Türkiye için de kritik mesajlar barındırdığını vurguladı.