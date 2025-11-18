Vicdanları yaralayan olay: Otizmli bir kişiyi 'odunluğa baktı' diye dövdüler

"Savunmasız bir otizmli yetişkine odunla 12-13 kez vurmak ne demek?"





Şenol, şüphelinin kendince sebepler uydurduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Biz polisten bir açıklama alamadık. Şahıs da şikayetçi olmuş. ’Odunluğuma mı girdi?’ diye düşünmüş olabilir ama böyle bir şey saldırı nedeni olamaz. Ağabeyimin üzerinde bir tane bile karşı darbe yok. Savunmasız bir otizmli yetişkine odunla 12-13 kez vurmak ne demek? Vicdanı olan insan böyle bir şey yapmaz."