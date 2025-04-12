Yağışların ardından ırmak köpürdü, rengi değişti

Öte yandan, ırmakta geçen yıl da köpüklenme oluştuğu ve alınan numunelerden ise herhangi bir kirletici tespit edilemediği öğrenildi. Irmağın su seviyesi ise polis, belediye ve AFAD ekipleri tarafından taşkın riskine karşı yakından takip ediliyor.



