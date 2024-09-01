Yeni müfredatın 'beceri temelli' yeni ders kitapları hazır

İlk okuma yazma "ana" ve "anne" kelimeleriyle başlayacak





Türkçe ilk okuma-yazma öğretimi, anlamlı öğrenmeyi hedef alarak kurgulandı. Öğrencinin en yakın yaşantısı dikkate alınarak ilk "ana" ve "anne" kelimelerine ulaşması, okuması ve yazması sağlandı. Ayrıca öğrencileri tanımayı kolaylaştırmak için "sınıfına hoş geldin" yaka kartları ve bağımsız okur-yazarlığa ulaşan öğrenciler için ilk kez "okuma belgesi" hazırlandı.





İlkokul 1. sınıf Türkçe ilk okuma-yazma ders kitabında, öğrencilerin yazma sürecine geçmeden önce kas becerilerini desteklemek için ilk okuma-yazma hazırlık çalışmalarına kapsamlı şekilde odaklanıldı. Kitapta önceki yıllardan farklı olarak yeni harf grupları ve yeni satır dizgesi kullanıldı.





İlkokul birinci sınıf hayat bilgisi kitabında "bilim, teknoloji ve sanat" öğrenme alanına ilk kez yer verildi. Kitapta, disiplinler arası ilişkilere önem verildi.