Yıldızlı Şelalesi doğaseverlerin ilgisini çekiyor

Diyadin ilçesindeki Yıldızlı Şelalesi doğal güzelliğiyle dikkat çekerken, çevre il ve ilçelerden gelen ziyaretçilere huzurlu bir ortam sunuyor.





Bölgeyi ziyaret eden doğaseverler, "Burada arkadaşlarımızla mangal yaktık, güzel vakit geçirdik. Geldiğimizde burada 3-4 turist daha vardı. Onlar da buradan Doğubayazıt'taki İshak Paşa Sarayı'na gideceklerini söylediler" dedi.