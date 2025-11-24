Yıllarca sigortasız çalıştı: 75 yaşında bodrum katında hayata tutunuyor

"Devletimiz yapacağını yapıyor"

Artık güçten düştüğü için eskisi gibi çalışamadığını anlatan 75 yaşındaki Gürbüz, "Devletimiz zaten yapacağını yapıyor. Sadece ben değilim ki. 85 milyonluk Türkiye. Hangi birimize el uzatsınlar. Ona biraz yetiyor, buna biraz yetiyor. Oluyor, bir şeyler oluyor. Yine hiç yoktan iyidir. Allah bereket versin, 3 yıldır 5 bin lira yaşlı aylığı alıyorum. Devletimizden 72 yaşıma kadar hiç para almadım, maaşa yazılmadım. O zamanlar iş yapıyordum, inşaat işleri yapıyordum. Çatıya çıkıyordum. Çatı işleri yapıyordum. Şimdi yapamıyorum artık. Geçti, güçten düştüm" dedi.