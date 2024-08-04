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Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Erzincan'daki korkunç kazada bir kişi öldü 33 kişi yaralandı

18:28 - 4/08/2024 Pazar
Güncelleme: 18:38 - 4/08/2024 Pazar
AA

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerinde devrilen otobüsün kaldırma çalışmaları başladı.

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Hamdi Ç. (59) yönetimindeki Dadaş firmasına ait 34 TR 386 plakalı yolcu otobüsü, Erzincan-Sivas kara yolu Kızıldağ mevkisi Gemecik köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.



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İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.



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Kazada sürücü Hamdi Ç. hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.



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Yaralılar ambulanslarla Refahiye Devlet Hastanesi ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.



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#Erzincan
#Otobüs
#Refahiye
#Kızıldağ Geçidi
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