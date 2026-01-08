Yüksekova'da yürek burkan manzara: Konduğu yerde dondu





Gördüğü manzara karşısında hayretler içerisinde kalan Özer, "Günlerdir süren kar yağışının ardından şiddetli soğuklar başladı. Yakıt aldığım sırada pompanın üzerinde bir kuş gördüm. Belki yaşıyordur diye müdahale etmek istedim ancak maalesef kuş adeta taşa dönmüştü, tamamen donmuştu. Kuşların bile donarak can verdiği bu soğuklarda insanın dışarıda dayanması çok zor. Allah herkesin yardımcısı olsun" dedi.