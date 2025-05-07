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Yüzer enerji santrali "KPS Orka Sultan" Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Yüzer enerji santrali "KPS Orka Sultan" Çanakkale Boğazı'ndan geçti

12:327/05/2025, Çarşamba
AA
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Elektrik üretim kapasitesine sahip "KPS Orka Sultan" adlı gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek yoluna devam etti.

Elektrik enerjisi üretme gücüne sahip "KPS Orka Sultan" isimli gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Yalova'dan Irak'a gitmek üzere yola çıkan 289 metre uzunluğunda ve 87 bin 493 groston ağırlığındaki Liberya bayraklı gemi, Çanakkale Boğazı'nı geçti.


Elektrik enerjisi üretme özelliğindeki "KPS Orka Sultan" gemisi, mevcutta 417 megavatlık üretim kapasitesiyle ihtiyaç halinde açık denizde enerji desteği sağlayabiliyor.

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