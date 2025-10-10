Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Batman
Zorlu arazi koşullarında 35 yıldır bu işi yapıyor: Kilosu 2 bin lira

Zorlu arazi koşullarında 35 yıldır bu işi yapıyor: Kilosu 2 bin lira

11:3510/10/2025, Cuma
DHA
Sonraki haber

Batman’ın Sason ilçesinde Yaşar Şahin (45), babasının yaptığı kara kovan arıcılığını 35 yıldır zorlu arazi koşullarında sürdürüyor.

Sason ilçesine bağlı Derince köyünde yaşayan 8 çocuk babası Yaşar Şahin, çocukken babasının yanında başladığı kara kovan arıcılığını 2973 rakımlı Mereto dağının eteklerinde devam ettiriyor.

35 yıldır kara kovan arıcılığı yapan Şahin’in endemik bitki çeşitliliğiyle öne çıkan dağlık bölgede doğal yöntemlerle üretilen balı, kilosu 2 bin liraya alıcı buluyor.

Hava koşulları nedeniyle bu yıl verimin az olduğunu belirten Şahin, şunları söyledi:

"Kara kovan arıcılığı atalarımızdan, dedelerimizden kalma. Çok orijinal bir bal üretiyoruz biz bu kovanlarda. Sason'da ürettiğimiz bal prolin değeri çok yüksek bir bal. Bu da Sason'un flora açısından çok zengin olduğunu gösteriyor. Sason'da endemik bitki türünün çok olmasından kaynaklıyor. Yani hiçbir bölgede, hiçbir yerde olmayan çiçekler var bizim bu bölgede. Floranın çok zengin olması balın kalitesini arttırıyor. Ayrıca çok kurak ve sıcak bir yer olduğu için de balımız kovanlarda çok güzel pişiyor. Su oranı da çok düşük oluyor. Balın çok ya da az olması, yıldan yıla değişiyor. Bu da hava ve iklimsel değişikliğe bağlıdır. 

Hava, ikliminin güzel geçtiği yıllarda çok güzel bal alıyoruz. Bu yıl verim düşüktü. Çok soğuk ve yağışlı geçti. Rüzgarlı geçti, temmuz ayına kadar. Temmuzdan sonra hava sıcak oldu ama artık mevsim bitmişti bizim için, flora bitmişti. Bundan dolayı da bal akımı çok az oldu bu yıl. Bizim burada ürettiğimiz bal hem doğal hem organik hem de faydalı bir bal. Organik üretim yaptığımızdan dolayı da sertifikamız da var. Sason dağlarındaki kırsalda bu işi yapıyoruz. Çok zor şartlarda yapıyoruz ve çok kaliteli balı müşterilerimize, vatandaşlarımıza sunmak için çabalıyoruz." 

#Batman
#Sason
#Yaşar Şahin
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bursluluk sınav tarihi 2026: MEB İOKBS sınavı ne zaman, ilk burs ödemesi ne zaman?