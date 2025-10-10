Zorlu arazi koşullarında 35 yıldır bu işi yapıyor: Kilosu 2 bin lira

"Kara kovan arıcılığı atalarımızdan, dedelerimizden kalma. Çok orijinal bir bal üretiyoruz biz bu kovanlarda. Sason'da ürettiğimiz bal prolin değeri çok yüksek bir bal. Bu da Sason'un flora açısından çok zengin olduğunu gösteriyor. Sason'da endemik bitki türünün çok olmasından kaynaklıyor. Yani hiçbir bölgede, hiçbir yerde olmayan çiçekler var bizim bu bölgede. Floranın çok zengin olması balın kalitesini arttırıyor. Ayrıca çok kurak ve sıcak bir yer olduğu için de balımız kovanlarda çok güzel pişiyor. Su oranı da çok düşük oluyor. Balın çok ya da az olması, yıldan yıla değişiyor. Bu da hava ve iklimsel değişikliğe bağlıdır.