Dünyanın en zenginleri listesine girdi





Beyonce, Forbes’un milyarderler listesine girerek Jay-Z, Rihanna, Taylor Swift ve Bruce Springsteen gibi isimlerin yer aldığı sınırlı müzisyenler grubuna dahil oldu. Böylece müzik endüstrisinde hem sanatsal hem de finansal başarıyı yakalayan ender isimlerden biri haline geldi.