10 haneli serveti dudak uçuklattı: Forbes’un milyarderler listesine giren 5’inci müzisyen oldu

11:1130/12/2025, Salı
Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce, Forbes’un güncel listesine göre 1 milyar doları aşan ve 10 haneli rakamlara ulaşan servetiyle milyarderler kulübüne girdi. Rekor kıran dünya turneleri, müzik katalog gelirleri ve yatırımlarıyla Beyonce, bu başarıya ulaşan 5’inci müzisyen oldu.

Beyonce’nin 10 haneli serveti Forbes listesine damga vurdu; ünlü yıldız milyarder olan 5’inci müzisyen oldu.

Forbes verilerine göre sanatçının net servetindeki artışta özellikle rekor kıran dünya turneleri, müzik katalog gelirleri ve yatırımları etkili oldu.


Rekor turneler serveti büyüttü


Beyonce’nin son yıllarda gerçekleştirdiği “Renaissance World Tour” ve “Cowboy Carter” dünya turnesi, müzik tarihinin en yüksek hasılatlı turneleri arasında yer aldı. Konser biletleri, sahne gelirleri ve turne ürünleri, sanatçının servetine yüz milyonlarca dolar katkı sağladı.

Gelir sadece müzikten değil


Beyonce’nin milyar doları aşan serveti yalnızca albüm satışlarına dayanmıyor. Ünlü sanatçı; Müzik katalog hakları, Kendi yapım ve yönetim şirketi Parkwood Entertainment, Reklam anlaşmaları ve markalı iş birlikleri sayesinde çok yönlü bir gelir modeli oluşturdu.

Dünyanın en zenginleri listesine girdi


Beyonce, Forbes’un milyarderler listesine girerek Jay-Z, Rihanna, Taylor Swift ve Bruce Springsteen gibi isimlerin yer aldığı sınırlı müzisyenler grubuna dahil oldu. Böylece müzik endüstrisinde hem sanatsal hem de finansal başarıyı yakalayan ender isimlerden biri haline geldi.

10 haneli serveti dudak uçuklattı


10 haneli servetiyle ("10 haneli servet” ifadesi, 1 000 000 000 $+ anlamına geliyor) dikkatleri üzerine çeken Beyonce, kariyerini yalnızca müzikle sınırlamayan yaklaşımıyla popüler kültürün ötesine geçerek küresel bir marka olmayı sürdürüyor.


