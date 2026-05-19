1.2 tonluk dev ’Paşa’ 650 bin liraya alıcısını buldu

Paşa’nın cüssesinden dolayı kontrol edilmesi zor bir hayvan olduğunu aktaran Yangın, "Paşamız 2.5 yaşında Akbaş cinsi bir danamız. Doğal yemlerle beslenerek 2.5 yıldır özenle bakılıyor. Hayvanımıza iki çoban tarafından özel olarak bakılıyor. Canlı ağırlığı şu an 1 ton 200 kilogram. Çok yaramaz ve haşin bir hayvan, çok zincir kırıyor. Kurban Bayramı’na kadar da özenle bakmaya devam edeceğiz. Paşa’mızın cüssesinden ve büyüklüğünden dolayı ilgi gösteren, gelip fotoğraf çektirmek isteyen insanlar çok. Açıkçası bu ilgiden de çok memnunuz. Diğer büyük danalarımızı görmek için çiftliğimize herkesi bekliyoruz. Şimdiden tüm milletimizin Kurban Bayramı’nı kutluyoruz. Rabbim rızasına uygun kurban kesip dağıtmayı, insanlarla paylaşmayı hepimize nasip etsin inşallah" şeklinde konuştu.