Ramazan ayının son iki günü Müslümanların araştırdığı en sık konu fitre bedeli oldu. Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın şükrü ile verilen diğer adıyla fıtr sadakası bu ayın en önemli yardımlaşma ve dayanışma simgesi oluyor. Diyanet, Müslümanların ödemekle yüklümü olduğu bu ibadet için 2025 bedelini duyurdu. Peki, bir ailede 1,2,3,4,5,6 kişi fitre ne kadar, kaç TL? İşte, 2025 fitre bedeli...
Toplantı sonrası alınan kararların yer aldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Konu ile ilgili hadis-i şerifler, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde fitre miktarı 2025 yılı Ramazan ayından 2026 yılı Ramazan ayına kadar 180 TL olarak belirlenmiştir.
Fitre olarak belirlenen miktar, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda maddelerinden ayni olarak da verilebilir.
Belirlenen bu meblağ, aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedelidir.
Bunun yanında her bir mükellef, kendi günlük gıda harcamalarına denk düşecek bir meblağı fitre olarak verebilir."
2025 FİTRE HESAPLAMA
1,2,3,4,5,6 kişi fitre ne kadar?
1 Kişi; 180 TL
2 Kişi; 360 TL
3 Kişi; 540 TL
4 Kişi; 720 TL
5 Kişi; 900 TL
6 Kişi; 1080 TL
FİTRE KİMLERE VERİLİR, KİMLERE VERİLMEZ?
Fitre ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esas.
Aynı zamanda zekât için de aynı kural geçerli. Kişi, annesine, babasına, büyükbabasına, büyükannesine, çocuklarına, torunlarına, eşine, zengine, babası zengin olan ergen olmamış çocuğa fıtır sadakası veremiyor. Fitreler, bir fakire de verilebilirken birkaç fakire de dağıtılabiliyor. Ancak bir kişiye verilen miktar bir fitreden az olmamalı.
Bunların dışındaki kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine fitre verilebiliyor.
2025 RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ
Ramazan Bayramının arefe günü bu yıl 29 Mart Cumartesi olacak. Bayram günleri ise şu şekilde;
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramı (1. Gün)
31 Mart 2025 Pazartesi Ramazan Bayramı (2. Gün)
01 Nisan 2025 Salı Ramazan Bayramı (3. Gün)