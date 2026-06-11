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20 katlı binada yangın paniği: Bina sakinleri yanlış alarmla sokağa döküldü

20 katlı binada yangın paniği: Bina sakinleri yanlış alarmla sokağa döküldü

09:0811/06/2026, الخميس
IHA
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Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 20 katlı binanın yangın sensörü paniğe neden oldu. Alarmla birlikte olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edilirken, apartman sakinleri de sokağa döküldü.

Edinilen bilgiye göre, Sahabiye Mahallesi Seher Sokak’ta bulunan 20 katlı binanın yangın sensörleri henüz bilinmeyen bir nedenle yangın alarmı verdi.

Alarmla birlikte binanın bulunduğu bölgeye polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, bina sakinleri de panikle kendini sokağa attı.


Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de binada yangın aradı.



Ekipler tarafından yapılan kontrollerde, herhangi bir olumsuzluğun olmadığı belirlendi.

Durumun yetkiler tarafından bina sakinlerine bildirilmesiyle vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

Yangın sensörünün üçüncü kez yanlış alarm vermesi bina sakinlerini isyan ettirirken, incelemelerin ardından da ekipler olay yerinden ayrıldı.

Olayı anlatan bir apartman sakini, yangın alarmını duyduktan sonra bina olarak aşağı indiklerini söyleyerek, "Bu yangın alarmının çaldığı 3 oldu. Yangın yok, gereksiz yere alarm veriyor. Binaya taşındığımızdan beri bu 3 oldu. İtfaiye ekipleri geliyorlar, bakıyorlar ama bir yangın yok. Geçen seferde evde yağ yanmış ondan dolayı alarm çalmış. Bu neden oldu bilmiyoruz. Şimdi de evimize çıkacağız" dedi.

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