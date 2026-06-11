20 katlı binada yangın paniği: Bina sakinleri yanlış alarmla sokağa döküldü

Olayı anlatan bir apartman sakini, yangın alarmını duyduktan sonra bina olarak aşağı indiklerini söyleyerek, "Bu yangın alarmının çaldığı 3 oldu. Yangın yok, gereksiz yere alarm veriyor. Binaya taşındığımızdan beri bu 3 oldu. İtfaiye ekipleri geliyorlar, bakıyorlar ama bir yangın yok. Geçen seferde evde yağ yanmış ondan dolayı alarm çalmış. Bu neden oldu bilmiyoruz. Şimdi de evimize çıkacağız" dedi.