Hiç kimse tarafından keşfedilmeyen ve binlerce yıl sonra tüm gizemiyle ortaya çıkan tarihi eserlere her gün bir yenisi daha ekleniyor. Antik çağın en görkemli yapılarından biri olan Sahura Piramidi'nin gizemi binlerce yıl sonra çözüldü. Piramidi inceleme altına alan Würzburg Julius-Maximilians Üniversitesi'nden bir ekip, daha önce keşfedilmemiş gizemli odalar buldu. Binlerce yıla meydan okuyan bu heybetli yapılar hakkında araştırmalarına devam eden arkeologlar yeni bir gizemin kapısını araladı.

1 / 11 Antik çağın en görkemli yapılarından biri olan Sahura Piramidi'nin gizemi binlerce yıl sonra çözüldü.

2 / 11 Günümüzden yaklaşık 4 bin 500 yıl önce yapıldığı düşünülen Mısır piramitleri, kusursuz mimarisiyle antik dünyanın en büyük gizemlerinden biri olarak biliniyor.



3 / 11 Tarihçi Heredot'un da içinde bulunduğu kişiler tarafından farklı teorilerle sırrı çözülmeye çalışılan piramitlerin nasıl yapıldığı, içinde neler bulunduğu ve yapısal özellikleri büyük merak uyandırdı.

4 / 11 Bin yıllara meydan okuyan bu heybetli yapılar hakkında araştırmalarına devam eden arkeologlar yeni bir gizemin kapısını araladı.



5 / 11 Würzburg Julius-Maximilians Üniversitesi'nden bir ekip, bir koruma ve restorasyon projesinin parçası olarak Beşinci Hanedan'ın ikinci kralı ve Abusir'e gömülen ilk kral olan Sahura için MÖ 26. yüzyılın sonlarından 25. yüzyıla kadar inşa edilen Sahura Piramidini inceleme altına aldı.

6 / 11 Piramidin altyapısını sağlamlaştırmak ve çökmesini önlemek için harekete geçen ekip, 3D lazer taramayı kullanarak detaylı araştırmalar yaptı.



7 / 11 Restorasyon çalışmalarının bir parçası olarak açılan bir koridor sayesinde piramitte daha önce keşfedilmemiş yeni odalar bulan ekip, bu odaların ana bir işlevi olmasa da muhtemelen depo alanları olarak kullanıldığını tahmin ediyor.

8 / 11 Öte yandan ekip, daha önce keşfedilmemiş sekiz depo odasına giden gizli bir geçidi de ortaya çıkardı.



9 / 11 Dr. Mohamed Ismail Khaled liderliğindeki ekip, "Bu çığır açan proje, Sahura piramidinin ve tarihsel öneminin anlaşılmasında önemli bir kilometre taşını temsil ediyor" ifadelerini kullandı.

10 / 11 Gizli odalar bir bir ortaya çıktı: 4 bin 400 yıllık sır çözüldü! Herkes içindekileri merak ediyor

