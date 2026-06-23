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4 çocuk annesi Emine eşi tarafından öldürülmüş: 'İntihar etmiş gibi göstermeye çalıştım'

4 çocuk annesi Emine eşi tarafından öldürülmüş: 'İntihar etmiş gibi göstermeye çalıştım'

13:5223/06/2026, Salı
DHA
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Şanlıurfa'da 4 çocuk annesi Emine Kurt'un (39) ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Mehmet Kurt (43), eşini boğduğunu ardından olaya intihar görünümü verdiğini itiraf etti.

Olay, dün öğle saatlerinde Şıh Maksut Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Emine Kurt’a ulaşamayan yakınları, giriş kattaki eve geldiklerinde kapının açılmaması sonrası pencerenin dışından içeri doğru baktı.

Kurt’u pencerenin demir korkuluklarda hareketsiz halde gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Sağlık ekiplerinin kontrolünde, 4 çocuk annesi Emine Kurt’un hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin evde yaptığı incelemede, koridorda kan izlerine rastlandı. Olaya ilişkin eşi Mehmet Kurt, gözaltına alındı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Kurt’un emniyette verdiği ifadede, eşiyle uzun süredir tartışmalar yaşadıklarını söylediği öğrenildi.

İfadesinde; olay günü çocukları evden çıkardıktan sonra eşiyle konuştuğunu belirten Mehmet Kurt, tartışmanın büyümesi ile eşini boğduğunu, daha sonra da pencerenin demir korkuluklarına geçirip, olaya intihar görünümü verdiğini söyledi.

'İNTİHAR ETMİŞ GİBİ GÖSTERMEYE ÇALIŞTIM'

Mehmet Kurt'un ifadesinde, “Eşimle sürekli iş konusu yüzünden tartışıyorduk. İsteklerini karşılayamadığım için aramızda sorunlar yaşanıyordu.

Olay günü öfkeme kapılarak boğazına sarıldım. Hareketsiz kaldığını görünce korktum ve intihar etmiş gibi göstermeye çalıştım. Yaptığımdan dolayı çok pişmanım" dedi.

Mehmet Kurt, işlemleri sonrası tutuklandı. Öte yandan Emine Kurt’un cenazesi, Adli Tıp Kurumu’nda tamamlanan otopsinin ardından toprağa verildi. 

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