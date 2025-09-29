63 yaşında ama yıllara meydan okuyor: Tom Cruise'un gençlik sırrı ortaya çıktı

Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Tom Cruise'un unutulmaz oyunculuk performansının yanı sıra fit ve zinde görünümü gündemden düşmüyor. 63 yaşında olmasına rağmen yılları adeta teğet geçen Cruise'un sırrı ortaya çıktı.
Tom Cruise yamaç paraşütü yaptığı esnada çekilen bir kare.
"Görevimiz Tehlike", "Jack Reacher", "Top Gun", "Yağmur Adam" başta olmak üzere sayısız kült filmde rol alan dünyaca ünlü aktör Tom Cruise, oyunculuğu kadar genç görünümüyle de sık sık gündeme geliyor.
Şimdilerde 63 yaşında olan ünlü aktör, bitmek bilmeyen enerjisi, dinç ve fit duruşuyla yıllara meydan okuyor. Yaşına rağmen bambaşka bir hayat sürdüren Cruise'un gençlik sırrı ise her zaman merak konusu haline geldi.
GENÇLİK SIRRININ "ÇOK SAYIDA FARKLI AKTİVİTE" OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ
Dünyaca ünlü yıldız daha önce Men's Health dergisinin "Nasıl genç kalıyorsunuz?" sorusuna şöyle yanıt vermişti:
"Denizde kürek çekiyorum, mağara dalışı yapıyorum, eskrim yapıyorum, koşuyorum, ağırlık kaldırıyorum, kaya tırmanışı yapıyorum, doğa yürüyüşü yapıyorum... Çok sayda farklı aktivite yapıyorum"
UZMANLAR ONAYLIYOR: YENİ HOBİLER VE ZİHNİ AKTİF TUTMAK ÖNEMLİ
Fit ve zinde görünümünün hareketli bir yaşama dayandığını vurgulayan Cruise'un bu açıklamaları, dünyanın dört bir yanından uzmanlar tarafından da onaylanıyor. Uzmanlar, bu noktada yeni hobiler edinip beden ve zihinleri aktif tutmanın önemli olduğunu ifade ediyor. 2023 yılında Journal of Happiness Studies dergisinde yayımlanan bir araştırmada da benzer bir sonuç elde edilmişti. Yaşları 100-107 arasında değişen 19 kişiyle yapılan araştırmada, bu kişilerin "aktif olmak, zihinlerini zorlamak, sorumluluklarını ciddiye almak ve meraklı olmak" gibi özelliklerinin ortak olduğu belirlenmişti.
Öte yandan yapılan bazı çalışmalar da sağlıklı beslenme ve genetik faktörler de oldukça önemli.