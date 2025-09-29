63 yaşında ama yıllara meydan okuyor: Tom Cruise'un gençlik sırrı ortaya çıktı

UZMANLAR ONAYLIYOR: YENİ HOBİLER VE ZİHNİ AKTİF TUTMAK ÖNEMLİ

Fit ve zinde görünümünün hareketli bir yaşama dayandığını vurgulayan Cruise'un bu açıklamaları, dünyanın dört bir yanından uzmanlar tarafından da onaylanıyor. Uzmanlar, bu noktada yeni hobiler edinip beden ve zihinleri aktif tutmanın önemli olduğunu ifade ediyor. 2023 yılında Journal of Happiness Studies dergisinde yayımlanan bir araştırmada da benzer bir sonuç elde edilmişti. Yaşları 100-107 arasında değişen 19 kişiyle yapılan araştırmada, bu kişilerin "aktif olmak, zihinlerini zorlamak, sorumluluklarını ciddiye almak ve meraklı olmak" gibi özelliklerinin ortak olduğu belirlenmişti.