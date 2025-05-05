70 kilo veren ünlü oyuncu Ümit Erdim'den çarpıcı itiraf: Kaybolan gençliğimi geri almış gibiyim

Fazla kilolarıyla uzun yıllar mücadele eden ve geçirdiği operasyon sonrası bambaşka bir görünüme kavuşan ünlü oyuncu Ümit Erdim, dikkatleri oldukça üzerine çekmişti. Erdim, kilo verdikten sona eski beslenme düzenine dair şaşırtan itiraflarda bulundu.
Hayat Bilgisi dizisindeki “Var mısın Arif” karakteriyle hafızalara kazınan Erdim, hayatına dair samimi açıklamalar yaptı.
Hayatının büyük bir çoğunluğunu fazla kilolarıyla mücadele ederek geçirmek zorunda kalan Ümit Erdim, 70 kilo vererek büyük bir değişim geçirmişti.
Günaydın YouTube kanalına konuk olan Erdim, kilo verme süreciyle alakalı şu ifadelere yer vermişti;
"Prematüre doğmuşum"
“70 kilo verdim. Ben prematüre doğmuşum. Beni içeride tartmışlar, anneme söylememişler kiloyu. Çünkü 1800 gr. çıkmışım. Annem, ‘Pet şişe gibi bir şeydin sen’ diyor. Kimse dokunmak istememiş. Tabii sülalede böyle bir çocuk olunca ben yedirilen bir çocuk oldum. Bana ilkokulda hazır önlük bulamıyordu annem. Kumaş alıp dikiyordu. Öyle tombiğim yani. Ama sürekli yediriyorlar. Arada zayıfla, şişmanla, in, çık, spor yap, az ye, diyet yap bilmem ne böyle geçen bir gençlik. Ta ki benim kızım doğdu, 6 aylık oldu.
"Ben yakışıklı kız babası olacağım"
‘Ben yakışıklı bir kız babası olacağım’ dedim ve bir günde ameliyat olup zayıflama kararı aldım. Çok mutluyum yaşadığım hayattan çok şükür. Ama zayıflama sürecinde çok linçlendim. Çok mahalle baskısı oldu. Ama sonunda görüntüme de alıştılar. Ameliyat olalı 6 sene geçti. Şöyle bir şey var; gazlı içeceklerin tamamı hayatından çıkıyor. Soda dahi içmiyorsun. Bir de yemeğin yanında bir şey içmiyorsun.
"12 lahmacun yemişliğim var"
Yemekten sonraki çay mesela, yarım saat beklerim. Bunu hiç bozmadım ben. Böyle anlattığında korkunç geliyor insana ama 10 günde alışıyorsun. Ben bu konforu bir tane sodaya, bir tane çaya satmam. Ama bunun dışında hiç diyet yapmıyorum. Şişman olduğumdan daha kötü besleniyor olabilirim. Kuruyemişler falan havada uçuşuyor, cennet papağanı gibiyim. Şu an kaybolan gençliğimi geri almış gibiyim. En şişman halimle 12 lahmacun yemişliğim vardır. Motivasyonum o günlere dönmemek"