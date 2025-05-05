70 kilo veren ünlü oyuncu Ümit Erdim'den çarpıcı itiraf: Kaybolan gençliğimi geri almış gibiyim

"Prematüre doğmuşum"

“70 kilo verdim. Ben prematüre doğmuşum. Beni içeride tartmışlar, anneme söylememişler kiloyu. Çünkü 1800 gr. çıkmışım. Annem, ‘Pet şişe gibi bir şeydin sen’ diyor. Kimse dokunmak istememiş. Tabii sülalede böyle bir çocuk olunca ben yedirilen bir çocuk oldum. Bana ilkokulda hazır önlük bulamıyordu annem. Kumaş alıp dikiyordu. Öyle tombiğim yani. Ama sürekli yediriyorlar. Arada zayıfla, şişmanla, in, çık, spor yap, az ye, diyet yap bilmem ne böyle geçen bir gençlik. Ta ki benim kızım doğdu, 6 aylık oldu.



