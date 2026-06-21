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90'lı yılların çocuk yıldızıydı: Küçük İbo'nun son hali gündem oldu

90'lı yılların çocuk yıldızıydı: Küçük İbo'nun son hali gündem oldu

08:4221/06/2026, Pazar
G: 21/06/2026, Pazar
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90’lı yılların çocuk yıldızı Küçük İbo, yıllar sonra ortaya çıkan son görüntüsüyle sosyal medyayı salladı. 42 yaşındaki ünlü şarkıcının yüz hatlarındaki belirgin değişim "Estetik mi yaptırdı?" sorusunu akıllara getirirken, hayranları gözlerine inanamadı. İşte ekranlardan uzak bir yaşam süren Küçük İbo’nun çok konuşulan son hali...

42 yaşındaki şarkıcının son hali sosyal medyada gündem olurken, özellikle yüz hatlarındaki değişim kullanıcıların dikkatinden kaçmadı. 

Gerçek adıyla Halil İbrahim Küçük 12 yaşında çıkardığı albümle ünlenmişti. Küçük'ün İbrahim Tatlıses'in konserinde sahneye çıkmasının ardından tüm hayatı bir anda değişti. 


Kendi adını taşıyan Küçük İbo dizisinde başrol oynayarak 1997-2000 yılları arasında 4 sezon boyunca ekranlarda kaldı.

Şimdilerde gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden Halil İbrahim Küçük, bu kez son görüntüsüyle gündeme geldi. 


42 yaşındaki şarkıcının yıllar içindeki değişimi dikkat çekti. 

İşte Küçük İbo'nun son hali... 

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