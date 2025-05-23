Acısıyla ünlü Emcelli Biberi kilosu 250 TL'den piyasaya çıktı: 150 yıldır ata tohumuyla yetiştiriliyor

Emcelli biberinin özelliklerini anlatan üretici Nurullah Akbay, "Biberlerimiz koyu yeşil renktedir. Acıdır ancak sadece damağı yakar, mideye zarar vermez. Etli ve gevrek yapısıyla özellikle Ege Bölgesi'nde çok tercih ediliyor. Tatlı türü de aynı şekilde gevrek ve lezzetlidir." dedi.



