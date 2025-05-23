Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Acısıyla ünlü Emcelli Biberi kilosu 250 TL'den piyasaya çıktı: 150 yıldır ata tohumuyla yetiştiriliyor

Acısıyla ünlü Emcelli Biberi kilosu 250 TL'den piyasaya çıktı: 150 yıldır ata tohumuyla yetiştiriliyor

11:3123/05/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Emcelli Mahallesi'nde 150 yılı aşkın süredir ata tohumuyla yetiştirilen coğrafi işaretli ve acısıyla ünlü Emcelli biberleri, turfanda olarak ilçe pazarında kilosu 250 TL'den satışa sunuldu.

Emcelli Mahallesi'nde 600 metrekarelik serasında 1800 adet ata tohumundan Emcelli biberi yetiştiren üretici Nurullah Akbay, hem acı hem de tatlı türleriyle pazara çıkan Emcelli biberlerinin Ege Bölgesi'nde yoğun talep gördüğünü belirtti.


Emcelli biberinin özelliklerini anlatan üretici Nurullah Akbay, "Biberlerimiz koyu yeşil renktedir. Acıdır ancak sadece damağı yakar, mideye zarar vermez. Etli ve gevrek yapısıyla özellikle Ege Bölgesi'nde çok tercih ediliyor. Tatlı türü de aynı şekilde gevrek ve lezzetlidir." dedi.


Emcelli biberlerinin salatalarda, kızartmalarda, yemeklerde, közlenerek pide yanında ya da mezelerde kullanıldığını belirten Akbay, aynı zamanda biberlerin kurutularak kışlık olarak da değerlendirildiğini ifade etti.


Biber üretiminin yanı sıra ata tohumundan tüplü ve tüpsüz biber fidesi de yetiştiren Akbay, isteyen çiftçilere açık tarlalarda dikim yapılmak üzere ücret karşılığı fide satışı da yaptığını söyledi.


#manisa
#sarıgöl
#biber
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cuma namazı vakitleri 23 Mayıs: Öğle ezanı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı vakti