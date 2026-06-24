Adana’da sivrisinek istilasına vatandaş tepkisi: 'Çocuklarımız yara içinde kaldı'

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Kiremithane ve Şehit Erkut Akbay ile Çamlıbel Mahallerinden geçen Sarıçam Deresi de yeteri kadar temizlenmediği için bu kanal etrafında evleri olan vatandaşlar sivri sineklerin arı gibi koloni halinde dolaştığını ifade ederek duruma isyan etti.