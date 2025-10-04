Adana'daki hükümlüler kırmızı Reishi mantarı üretti: Kilosu 15 bin liradan satılıyor

Kozan M Tipi Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlülere yönelik verilen kurslar sürüyor. Adana kebabından, kilim dokumacılığına kadar bir çok kurs verilen cezaevinde, şimdide mantar üretimine başlandı. Kurumda, Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolü kapsamında, hükümlülere yönelik ’Mantar Yetiştiriciliği Kursu’ düzenlendi. Mantar yetiştiriciliği kursu çerçevesinde hükümlüler hem öğrendi hem de kilogramı 15 bin TL’ye kadar satılan ve kütüklerde yetiştirilen ’Kırmızı Reishi’ mantarı üretti. Ceza infaz kurumunda bölgede ilk kez denen 6 kütükte yapay iklimlendirme ile üretilen mantarın ilk hasadından 3,5 kilogram ürün elde edildi. Hasadı da hükümlüler ile birlikte kurumun yönetimi birlikte gerçekleştirdi. İlçe Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle yürütülen kursa katılan 51 hükümlü eğitimlerini de başarıyla tamamladı.



