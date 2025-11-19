Yeni Şafak
Adını Topkapı'dan aldı: Dünya birincisi oldu

12:4819/11/2025, بدھ
TasteAtlas’ın “Dünyanın En İyi 20 Tavuk Yemeği” listesi açıklandı. Sıralamada zirveye Türkiye’den Osmanlı mirası Piliç Topkapı yerleşti.

Yeme-içme kültürüne yönelik hazırladığı kapsamlı listelerle bilinen TasteAtlas, bu kez kullanıcı puanları ve gastronomi uzmanlarının değerlendirmeleriyle “Dünyanın En İyi 20 Tavuk Yemeği” listesini açıkladı. Listenin zirvesi ise yine Türkiye’ye ait oldu.

TasteAtlas’ın yayımladığı ilk 10 sıralamasında dünyanın farklı mutfaklarından öne çıkan lezzetler de yer aldı.

10- INSAL NA MANOK-FİLİPİNLER

Sirkeli, sarımsaklı ve limon otlu marinasyonuyla bilinen, ızgarada pişirilen bir tavuk yemeği.

9-CHICKEN KARAHI-PAKİSTAN

Baharatlı domates sosunda yüksek ateşte pişirilen, aromatik ve yoğun lezzetiyle öne çıkan bir geleneksel yemek.

8-DAK GALBI-GÜNEY KORE

Acılı gochujang sosuyla marine edilen tavuk parçalarının sebzelerle birlikte ızgara tavada pişirilmesiyle hazırlanan popüler sokak lezzeti.

7-POULET ROTI-FRANSA

Klasik Fransız fırın tavuğu; tereyağı, otlar ve kök sebzelerle birlikte yavaş pişirilerek hazırlanıyor.

6-KARAAGE-JAPONYA

Zencefilli ve soya soslu marinasyondan sonra derin yağda kızartılan, çıtır dokusuyla öne çıkan Japon tavuk atıştırmalığı.

5-BUTTER CHICKEN-HİNDİSTAN

Yumuşak tavuk parçalarının kremalı, tereyağlı ve hafif baharatlı domates sosuyla buluştuğu dünyaca ünlü bir yemek.

4-POLLO A LA BRASA-PERU

Özel baharat karışımıyla marine edilen tavuğun kömür ateşinde döner tarzında pişirilmesiyle hazırlanan ulusal lezzet.

3-CHIKIN-GÜNEY KORE

Kore usulü çıtır kızarmış tavuk, hafif tatlı ve baharatlı soslarla servis ediliyor.

2-RFISSA-FAS

Tavuk, mercimek ve özel baharat karışımının ince yufkamsı msemen hamurları üzerinde servis edildiği geleneksel bir Fas yemeği.

1- PİLİÇ TOPKAPI-TÜRKİYE

Listenin zirvesine yerleşen Piliç Topkapı hem geleneksel kökleri hem de özgün hazırlama tekniğiyle uluslararası gastronomi dünyasında büyük beğeni topladı.

Adını İstanbul’daki Topkapı Sarayı’ndan alan bu klasik Osmanlı yemeği, kemiksiz tavuk butlarının içinin özel bir pilav harcıyla doldurulmasıyla hazırlanıyor. Harçta çam fıstığı, kuş üzümü, soğan ve tarçın, yenibahar, karabiber gibi baharatlar kullanılıyor. Hem saray mutfağının inceliğini yansıtan hem de Türk damak tadının temel özelliklerini taşıyan Piliç Topkapı, uluslararası kullanıcıların en yüksek puan verdiği yemek oldu.



PİLİÇ TOPKAPI TARİFİ

Tavuk için:

• 4 adet kemiksiz tavuk but

• 2 yemek kaşığı zeytinyağı

• 1 tatlı kaşığı tuz

• 1 çay kaşığı karabiber

• 1 çay kaşığı toz kırmızı biber


İç pilavı için:

• 1 su bardağı pirinç

• 1 adet küçük soğan (yemeklik doğranmış)

• 2 yemek kaşığı tereyağı

• 1 yemek kaşığı çam fıstığı

• 1 yemek kaşığı kuş üzümü (15 dakika suda bekletilmiş)

• 1 çay kaşığı tarçın

• 1 çay kaşığı yenibahar

• Karabiber, tuz

• 1,5 su bardağı sıcak su veya tavuk suyu


Üzeri için:

• 1 adet yumurta sarısı

• 1 yemek kaşığı yoğurt

• 1 yemek kaşığı zeytinyağı


Yapılışı

1) İç pilavı hazırlayın

1. Tereyağını tavaya alın, çam fıstıklarını ekleyip hafifçe kavurun.

2. Soğanı ekleyip yumuşayana kadar kavurun.

3. Yıkanmış pirinci ilave edip 3–4 dakika kavurmaya devam edin.

4. Kuş üzümü, tuz, karabiber, tarçın ve yenibaharı ekleyin.

5. Sıcak suyu veya tavuk suyunu ekleyip kapağını kapatın.

6. Kısık ateşte suyu çekene kadar pişirin, ardından demlenmeye bırakın.


2) Tavukları hazırlayın

1. Kemiksiz butları açın ve inceltmek için hafifçe dövün.

2. Zeytinyağı, tuz, karabiber ve kırmızı biberle ovun.

3. Her butun ortasına iç pilavdan yerleştirin.

4. Tavukları bohça şeklinde kapatıp kürdanla tutturun.


3) Fırınlama aşaması

1. Bir kapta yumurta sarısı, yoğurt ve zeytinyağını karıştırın.

2. Tavuk bohçalarının üzerine sürün.

3. Önceden ısıtılmış 180°C fırında 30–40 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin

ŞİŞ TAVUK 15. SIRADA YER ALDI

"Dünyanın En İyi 20 Tavuk Yemeği" listesinin 15. sırasında ise Şiş Tavuk yer aldı. 

