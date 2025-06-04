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Ağrı Diyadin'nin verimli topraklarında üretim artıyor

Ağrı Diyadin'nin verimli topraklarında üretim artıyor

09:474/06/2025, Çarşamba
IHA
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<p>Ağrı Diyadin Boyalan köyü </p>
Ağrı Diyadin Boyalan köyü

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde pancar, patates ve hayvancılık bölge ekonomisine katkı sağlıyor. Diyadin ilçesine bağlı Boyalan köyünün muhtarı Orhan Çiftçi, yaklaşık bir yıldır sürdürdüğü görevi süresince tarım ve hayvancılık faaliyetlerine öncülük ederek; verimli topraklara sahip olan Boyalan köyünün potansiyelini artırmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Köy halkının temel geçim kaynağının tarım ve hayvancılık olduğunu belirten Muhtar Orhan Çiftçi, "Şu an şeker pancarı, buğday, arpa ve patates ekimi yapıyoruz. Hayvancılıkla da uğraşıyoruz. Yaylamız var, yaz aylarında hayvanlarımızı oraya çıkarıyoruz. Tüm bu çabalarımızın temelinde hem milletimize hem de devletimize katkı sağlamak var" şeklinde konuştu.

Muhtar Orhan Çiftçi, Boyalan köyünün Diyadin'de pancar ekimi yapan ilk köy olduğuna dikkat çekerek, "Bu bölgede ilk pancarı eken köy bizim köyümüzdür. Topraklarımız oldukça verimli. Eğer devletimiz el verirse bu topraklar daha fazlasını üretmeye hazır" ifadelerini kullandı.


Bu yıl Boyalan köyünde bin dönüm arazi üzerine şeker pancarı ekimi gerçekleştirildi. Bölgenin yüksek rakımlı ve verimli toprak yapısının üretim için oldukça elverişli olduğunu belirten Çiftçi, "Çapa çalışmaları da devam ediyor. Herkes elinden geleni yapıyor" dedi.

Köydeki vatandaşlardan Recep Çiftçi ise sulama sorununa dikkat çekerek "Mazotu koyuyoruz, traktörü çalıştırıyoruz ama su olmadı mı üretim aksıyor. Sulama kanalı eksikliği yüzünden sıkıntı yaşıyoruz. Yetkililerden bu konuda destek bekliyoruz" açıklamasında bulundu.


Muhtar Orhan Çiftçi son olarak, köy halkının çalışkan olduğunu ve imkânlar sunulursa çok daha verimli işler yapılabileceğini belirtti:

"Köyümüz merkezi bir köy. Tarımsal anlamda potansiyeli çok yüksek. Devlet el atarsa çok daha güzel işler yapacağız" ifadelerini kullandı.

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