Ağrı Diyadin'nin verimli topraklarında üretim artıyor

Köy halkının temel geçim kaynağının tarım ve hayvancılık olduğunu belirten Muhtar Orhan Çiftçi, "Şu an şeker pancarı, buğday, arpa ve patates ekimi yapıyoruz. Hayvancılıkla da uğraşıyoruz. Yaylamız var, yaz aylarında hayvanlarımızı oraya çıkarıyoruz. Tüm bu çabalarımızın temelinde hem milletimize hem de devletimize katkı sağlamak var" şeklinde konuştu.