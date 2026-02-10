Yeni Şafak
Akşam saatlerine kadar sürecek: İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi

13:1710/02/2026, Salı
Diğer
Sonraki haber

İstanbul'da yaşatan ve oturdukları ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yaşayan vatandaşlar, 10 Şubat 2026 Salı günü BEDAŞ tarafından yayımlanan kesinti programını takip ediyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 10 Şubat tarihli planlı bakım, kesinti, yatırım ve onarım çalışmaları kapsamında 25 ilçenin 22'sinde elektrik kesintisi yaşanacağını açıkladı. Birçok ilçe ve mahalleye 9 saat boyunca elektrik verilemeyecek. İşte 10 Şubat BEDAŞ elektrik kesintisi programı.

Sarıyer, Gaziosman ve Eyüpsultan gibi ilçelerde bugün sabahın erken saatleri itibarıyla elektrik kesintileri uygulanacak.


Bazı ilçelerde yarın başlayacak kesintiler 9 saat boyunca devam edecek.

Peki, hangi ilçelerde kesinti yaşanacak?

İşte 10 Şubat 2026 tarihli BEDAŞ kesinti programı;

