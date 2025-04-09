Alanya'da tarihi ve ödüllü konak kültür turizmine kazandırılacak

Belediye olarak tarihe ve kaleye verdiğimiz önem çerçevesinde bu evimizin hızla turizme kazandırılıp yaşar hale gelmesini istiyoruz. Aileyle beraber önümüzdeki günlerde, ‘Yaşayan Tarih' projesi çerçevesinde söyleşilerimiz de olacak. Bu imkânı verdikleri için tüm aileye teşekkür ediyorum. Bu evimizin restorasyonu tamamlandığında hemen yan tarafında bulunan, daha önce restorasyonu yapılarak hizmete girmiş olan ve Mutfak Mirası Projesi kapsamında kullandığımız evle birleştirilerek turizme hizmet verecek" dedi. Aile üyeleri de "Ailemizin yadigarı olan evimizi yaşatan ve gelecek nesillere aktaracak Sayın Belediye Başkanımız ile ekibine teşekkür ediyoruz" dedi.