Alişan'ın zayıflama metodu gündem oldu: 'Günde yarım kilo yiyorum'

Son günlerde verdiği kilolarla büyük değişim yaşayan ünlü türkücü Alişan zayıflama sırrını açıkladı. Alişan'ın zayıflama metodu gündem oldu.
Katıldığı bir davette görüntülenen ünlü türkücü Alişan verdiği kilolarla bir hayli şaşırttı.
Fit görünümüyle ilgili ilk kez açıklamada bulunan ünlü türkücü zayıflama metodunu hayranlarıyla paylaşmayı ihmal etmedi.
ZAYIFLAMA YÖNTEMİ GÜNDEM OLDU
Alişan sağlıklı kilo verme yöntemiyle ilgili "Acı biber... Acı biberin sağlığa ne kadar faydalı olduğunu öğrendim. Günde yarım kilo yiyorum. Kahvaltıyla başlıyor akşam yemeğiyle bitiyor. Herkese tavsiye ederim" açıklamasında bulundu.