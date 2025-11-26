Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Alişan'ın zayıflama metodu gündem oldu: 'Günde yarım kilo yiyorum'

Alişan'ın zayıflama metodu gündem oldu: 'Günde yarım kilo yiyorum'

08:2826/11/2025, Çarşamba
Diğer
Sonraki haber

Son günlerde verdiği kilolarla büyük değişim yaşayan ünlü türkücü Alişan zayıflama sırrını açıkladı. Alişan'ın zayıflama metodu gündem oldu.

Katıldığı bir davette görüntülenen ünlü türkücü Alişan verdiği kilolarla bir hayli şaşırttı.

Fit görünümüyle ilgili ilk kez açıklamada bulunan ünlü türkücü zayıflama metodunu hayranlarıyla paylaşmayı ihmal etmedi. 

ZAYIFLAMA YÖNTEMİ GÜNDEM OLDU

Alişan sağlıklı kilo verme yöntemiyle ilgili "Acı biber... Acı biberin sağlığa ne kadar faydalı olduğunu öğrendim. Günde yarım kilo yiyorum. Kahvaltıyla başlıyor akşam yemeğiyle bitiyor. Herkese tavsiye ederim" açıklamasında bulundu. 

#Alişan
#Zayıflama
#Acı Biber
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025 Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri yattı mı? 2025 Kasım ayı Ziraat Bankası'nda emekli promosyonu kaç TL veriliyor?