Altınlarını bozdurup ahırda üretime başladı: Şimdi 3 kez hasat yapıp sandığını 120 liraya satıyor

Mantarın nasıl olduğunu orada öğrendim. Arkadaşlar bana destek verdiler. Sen yapacaksın biz yardımcı olacağız dediler. Bizim burada küçük bir ahır vardı. Oraya ranza yaptırmadım ve gelip baktılar. Bana 180 komposto getirip nasıl dizeceğimi ve ilaçlayacağımı her hafta gelip gösterdiler. İlk başlarda ahırdan başladım, sonra büyük çadır yaptım. İlçe Tarım Müdürlüğü’ne başvurdum. 15 kişi kurs için ayarladılar. Defne ve Antakya’da ilk mantarı yetiştiren ben olduğum için onlara öğrettim. Sonra bir çadırda ikinci çadıra ve üçüncü çadır yaptık. Allah’a şükür şimdi herkese öğretiyoruz" dedi.