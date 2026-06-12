Asırlık arayış bitti: Kayıp Türk Lalesi Amasya'da bulundu

"130 yıl sonra aslında kaybolmadığını yaşadığını görmekteyiz"

Örnekleri Avrupa’nın sayılı botanik bahçelerinde olan süs bitkisini Anadolu’da yıllardır arayan bilim insanlarından olan Prof. Dr. İsmail Eker, "Birçok yerli ve yabancı araştırmacı bu bitkiyi bulmak için bölgeye gelirdi. Fakat bugüne kadar hiç izine rastlanmadı. Bu bitkinin kayıp olduğunu sanıyorduk. 130 yıl sonra aslında kaybolmadığını, yaşadığını görmekteyiz. Bunda sonraki süreçte bitkiyi koruma altına alıp yaşatmaya çalışacağız" diye konuştu.