Aşkını paraların üzerine yazdı pazarcı isyan etti: Düğün masraflarını ben karşılayacağım

Paraları ilk gördüğünde çok şaşırdığını söyleyen Kaya, "İlk defa böyle bir şey gördüm. Akşam sermayemi sayarken fark ettim. Gün içinde müşteri yoğunluğunda fark etmedim. Sadece bana değil, birçok pazarcı esnafına da bu paralardan vermişler" ifadelerini kullandı.