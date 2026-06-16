Bakan Ersoy'dan sanatçı İbrahim Tatlıses'e 'geçmiş olsun' ziyareti

Bakan Ersoy da ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk müziğinin güçlü sesi, kıymetli sanatçımız İbrahim Tatlıses'i fizik tedavi gördüğü Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde ziyaret ettik. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik, sağlık durumu hakkında bilgi aldık. Sanat hayatı boyunca eserleriyle milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinen Sayın Tatlıses'e acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.