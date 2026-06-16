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Bakan Ersoy'dan sanatçı İbrahim Tatlıses'e 'geçmiş olsun' ziyareti

Bakan Ersoy'dan sanatçı İbrahim Tatlıses'e 'geçmiş olsun' ziyareti

13:1716/06/2026, Salı
AA
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde fizik tedavi gören sanatçı İbrahim Tatlıses'i ziyaret ederek, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Ersoy, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emre Adıgüzel ile Fizyoterapist Caner Tan'dan sanatçının sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

Bakan Ersoy da ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk müziğinin güçlü sesi, kıymetli sanatçımız İbrahim Tatlıses'i fizik tedavi gördüğü Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde ziyaret ettik. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik, sağlık durumu hakkında bilgi aldık. Sanat hayatı boyunca eserleriyle milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinen Sayın Tatlıses'e acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

#Mehmet Nuri Ersoy
#Ankara Bilkent Şehir Hastanesi
#İbrahim Tatlıses
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