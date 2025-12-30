Bartın'da yüksek dalgalar ile beraber sahile vuran garip varlık önce şaşırttı sonra anlaşıldı

Yunus balığının sahile vuran kısmında, dişleri ve çenesinin bulunduğu kafatası ile üzerindeki yağ tabası yer aldı. Yunus balığı kalıntılarını gören Şafak Duran isimli bir vatandaş, kalıntının yetişkin bir yunus balığına ait olabileceğini belirtti.



