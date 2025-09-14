Başakşehir’de takip cihazı taktırdığı eski eşinin aracının önünü kesti: 'Ölmek istemiyoruz'

'BANA VE ANNEME SES OLUR MUSUNUZ; ÖLMEK İSTEMİYORUZ'

Ebru Y., "Kendisi hala dışarıda dolaşıyor. Koruma kararı olmasına rağmen bunları yapıyor. Hiçbir kanun dinlemeyen bir şahıs bu ve çok korkuyoruz annemle. Daha neler yapacak, ne zaman canımızı alacak bilmiyoruz. Biz bunları yaşarken de annemle birlikte güçlü olup yine de kardeşimi yansıtmamaya çalışıyoruz babasının yaptıklarını, psikolojisi bozulmasın etkilenmesin diye. Dediğim gibi biz gerekli olan bütün başvurularda bulunduk yapabileceğimiz herşeyi yaptık. Bu esnada bu şahsın bize birşey yapmasından gerçekten çok korkuyoruz. Bugün bize bunları yaşatan, kendi kızını bile hiçe sayan bir adam bunları yapıyorsa yarın bize ne yapar hiç bilmiyoruz. Bana ve anneme ses olur musunuz. Biz çünkü ölmek istemiyoruz" diye konuştu.