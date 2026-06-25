Belçikalı genç 8 yıl önce Müslüman oldu: Bisikletle umre yolculuğuna çıktı İstanbul'a ulaştı

Lauwers, Belçika'dan hareket ettikten sonra Hollanda, Bulgaristan ve Yunanistan'dan geçtiğini aktararak, "İstanbul'da üç gün kalarak tarihi mekanları ve camileri ziyaret edeceğim. Daha sonra bisikletimle Antalya'ya 9 günde geçeceğim. Oradan da uçakla Ürdün'e geçeceğim. Ürdün'den ise bisikletle Mekke'ye devam edeceğim." diye konuştu.





Yolculuğu boyunca birçok ülkede insanların kendisine sevgi ve destek gösterdiğini belirten Lauwers, Belçika'dan İstanbul'a yaklaşık 3 bin kilometre pedal çevirdiğini, İstanbul'dan Antalya'ya yaklaşık 850 kilometre, Ürdün'den Suudi Arabistan'a ise yaklaşık 1500 kilometre pedal çevireceğini kaydetti.