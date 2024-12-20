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Bu görüntüler dün gece kaydedildi: Cadde ve sokaklar kayak pistine döndü

Bu görüntüler dün gece kaydedildi: Cadde ve sokaklar kayak pistine döndü

12:2520/12/2024, Cuma
DHA
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Ardahan'da kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, kar kalınlığının 22 santimetreye ulaştığı kent merkezinde cadde ve sokaklar kayak pistine döndü. Yeterli kar olmadığı için Yalnızçam Kayak Merkezi'ne gidemeyen bir grup genç, kent merkezinde kayak yaptı.

Ardahan'da önceki gün başlayan kar yağışı, kent genelinde etkili oldu.



Yağış nedeniyle okullar tatil edilirken, birçok köy yolu ulaşıma kapandı.



Kapalı yolları açmak için çalışma başlatılırken, kent merkezinde kar kalınlığı 22 santimetre olarak ölçüldü.



Yeterli kar olmadığı için Yalnızçam Kayak Merkezi'ne gidemeyen 3 arkadaş, kent merkezinde kayak takımlarını giyerek cadde ve sokaklarda kayak yaptı.



Kayak yapmayı çok sevdiklerini belirten gençler, kayak merkezi açılana kadar cadde ve sokaklarda kayak yapmaya devam edeceklerini söyledi.



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