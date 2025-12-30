Bu işaret ne anlama geliyor? Her 4 kişiden 2’si biliyordu şimdi 4 kişiden 3’ü biliyor

Coğrafi işaret bilinirliği hızla artıyor. Geleneksel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Derneği Başkanı Huriye Özener’in paylaştığı son ankete göre, coğrafi işareti bilenlerin oranı yüzde 50’den yüzde 78’e çıktı.
Türkiye’de coğrafi işaretli ürünlere yönelik farkındalık her geçen yıl artıyor.
Geleneksel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Derneği Başkanı Huriye Özener, bu yıl yaptırdıkları anket çalışmasında coğrafi işaretin ne anlama geldiğini bilenlerin oranının yüzde 78’e yükseldiğini açıkladı.
Katıldığı bir programda konuşan Özener, markalaşmadan bir ürünün hak ettiği değerden satılmasının mümkün olmadığını vurgulayarak, markalaşmanın en önemli unsurlarından birinin ürünün hikâyesi olduğunu söyledi.
Tüketicilerin marka kadar coğrafi işaret tescilini de bilmesinin önemine dikkat çeken Özener, geçmiş yıllara ait verileri de paylaştı.
Özener, “2018 yılında 7 coğrafi bölgede yaptığımız araştırmada coğrafi işareti bilenlerin oranı yüzde 50’ydi. 2022 yılında pandeminin ardından yaptığımız çalışmada bu oran yüzde 65’e çıktı. Bu yıl yaptırdığımız ankette ise yüzde 78’e ulaştığını gördük” dedi.
Gerçek anlamda bilenlerin oranı yüzde 38
Bu yıl yapılan çalışmada daha detaylı sorular yönelttiklerini belirten Özener, “Ayrıntılı sorularla baktığımızda, coğrafi işareti gerçek anlamda bilenlerin oranı yüzde 38 oldu. Bu grubun ne almak istediğini bildiğini ve bilinçli tüketim yaptığını gördük” ifadelerini kullandı.
Bu işaret ne anlama geliyor?
Araştırmanın kritik noktalarından birinin amblemler olduğunu vurgulayan Özener, coğrafi işaret amblemlerinin tüketici algısında önemli bir rol oynadığını söyledi. Özener, “Bu amblem, tüketiciye ürünün farklı ve kaliteli olduğu algısını veriyor” dedi.
Türkiye’de kullanılan coğrafi işaret amblemleri ile Avrupa Birliği’nde tescilli ürünlerde yer alan amblemler arasındaki algıyı da ölçtüklerini aktaran Özener, AB amblemlerinin tüketici nezdinde daha güvenilir bulunduğunu belirtti.
Özener, “Tüketiciyi doğru bilgilendirmemiz ve bilinçlendirmemiz gerekiyor. Aynı zamanda üreticilerimizin de korunması büyük önem taşıyor” diye konuştu.